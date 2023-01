A inscrição gratuita é feita através da plataforma e dá, ainda, acesso a um conjunto de descontos nos parceiros da iniciativa. O banho do bebé, a hidratação da pele e a amamentação são os temas em destaque na sessão do dia 26 de janeiro.

A enfermeira especialista em Saúde Materna e Obstetrícia Núria Durães vai explicar tudo sobre a rotina de higiene adequada ao bebé e à sensibilidade da sua pele, que, devido à sua imaturidade, deve ser cuidada de forma delicada.

Já as questões sobre a amamentação ficam reservadas para a enfermeira Teresa Coutinho. "Quando a mãe decide amamentar, deseja que este processo seja feito da melhor forma possível, sem dor para a mulher e com benefícios para a nutrição e desenvolvimento do bebé. Nesse sentido, a especialista em Saúde Materna e Obstetrícia vai explicar às futuras mães como podem ser bem-sucedidas neste processo", informa a Conversas com Barriguinhas em comunicado.

"No dia 31 de janeiro, vai estar presente na sessão a psicóloga pediátrica da ForBabiesBrain Clementina Almeida para desvendar as fantásticas capacidades dos recém-nascidos. Em tempos acreditava-se que os bebés eram seres passivos que vinham ao mundo sem qualquer tipo de capacidade. No entanto, sabe-se, hoje, que nascem com algumas noções básicas do nosso mundo, que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo", acrescenta a nota.

Ainda neste dia, Clara Aires, enfermeira especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, vai explicar os sinais de início de trabalho de parto.

"A Crioestaminal vai também marcar presença, nas duas sessões online, com uma conselheira em células estaminais para dar a conhecer a importância de guardar as células estaminais do cordão umbilical do bebé, atendendo às suas aplicações terapêuticas atuais e ainda às futuras utilizações em estudo", conclui o comunicado.