Aquilo que os estudos sociológicos nos dizem é que a classe média atual investe como nunca outra geração investiu em tempo de qualidade com os filhos. Eu sei que isto entra em colisão com a ideia de que hoje em dia não damos atenção nenhuma às crianças e que a esmagadora maioria está entretida com dispositivos eletrónicos. Mas a verdade é que, quando comparada com a geração de pais nos anos 70 do século passado, a geração atual de pais passa muito mais tempo em atividades presenciais com os filhos, estando globalmente mais investida na participação. É hoje em dia mais provável que um pai pare de responder a emails para ir desenhar com o filho, do que há 40 anos atrás, um pai parasse de fazer um relatório para ir ler uma estória à sua menina. Isto são seguramente boas notícias. No entanto, há um longo caminho a percorrer, uma vez que as exigências laborais não se flexibilizaram e o horário de trabalho, devido às novas tecnologias, se amplificou. Resumindo: temos pais e mães mais investidos nos seus filhos, mas globalmente muito mais cansados.

E depois vem uma pandemia que nos coloca 24, sobre 24 horas com os nossos filhos, a trabalhar, em casa. E imaginem lá no que deu? Pois bem, telescola, mães e pais exaustos e uma sensação global de tédio nos miúdos. Vêm os meses de verão e a economia afunda: quem tem dinheiro para alugar uma segunda habituação e partir de veraneio?

Por isso, a ameaça real do tédio está a bater-nos à porta. E o tédio é extremamente fácil de enganar: deem-lhe um feed de Instagram, uma Netflix, um Pinterest e temos solução para muitos problemas. Só que não. Nos miúdos, naqueles que estamos tão investidos em fazer mais e melhor, não podemos nem devemos passar-lhes um ecrã para as mãos sem limites de tempo ou função.

O que fazemos então? Investimos todas as nossas reservas energéticas em múltiplas funções, atividades, descobertas, para os mantermos interessados e pouco aborrecidos? Ou abraçamos o tédio?

E eu, por aqui digo, que venha daí esse tédio. Vai ser mau. No primeiro dia os miúdos vão estranhar. Estão habituados a uma rotina animada, com experiências, mãe e pai acocorados a construírem tendas para eles brincarem. No segundo dia vai ser pior, com as primeiras retaliações. Estou preparada para ouvir “que seca, não temos nada para fazer” uma e outra vez. Não quer dizer que o coração não sangre, mas com isto tenho um propósito.

Ao 5º dia, tenho esperança de ver uma pequena luz: no meio do tédio intenso em que eles estarão mergulhados, sem atividades de novo, sem mais do que uma hora por dia de ecrã, espero que eles consigam ver emergir, da monotonia, um ou outro detalhe importante - que temos mais um morango no morangueiro, que o girassol cresceu mais 1 cm desde o início da semana, que a mãe vai fazer um bolo para o lanche.

Cruel? Se calhar. Mas a verdade é que, como mãe focada que sou, não tenho tido vontade de expor os meus filhos ao tédio. E com isso tenho estado a fazer uma coisa muito errada: crianças com agendas preenchidas, sem tempo para se aborrecerem, são crianças que não desenvolvem a capacidade de se auto-regularem, de se focarem em coisas que sejam importantes, de desenvolverem a criatividade e a resolução de problemas.

Por isso, para estas férias tenho como plano o tédio. Porque o tédio consegue ser muito produtivo.