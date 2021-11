A menos de um mês para a chegada oficial do inverno, a Mamãs Sem Dúvidas realiza no dia 2 de dezembro, entre as 18h00 e as 20h00, mais uma edição do “Especial Grávida” que vai ser especialmente dedicado à estação que se aproxima.

A sessão vai decorrer em formato virtual e visa preparar as futuras mamãs para aquela altura do ano caracterizada por temperaturas mais rigorosas.

Naquela que é já 20.ª edição do “Especial Grávida”, a Mamãs Sem Dúvidas convida três especialistas a abordar três tópicos ligados à maternidade, dois dos quais totalmente relacionados com o inverno, a mais fria das quatro estações do ano e em que as noites são mais longas do que os dias.

Durante aproximadamente duas horas, as futuras mamãs vão ter oportunidade de ver abordados os seguintes tópicos:

- “Estar grávida no inverno: dicas e conselhos”, com as recomendações da Enfermeira Carla Duarte, especialista em saúde materna e obstetrícia e ainda fundadora do Centro Pronto a Nascer;

- “O Presente e o Futuro das Células Estaminais”, com a intervenção Ana Silva, formadora do laboratório de tecidos e células estaminais BebéVida;

- “Cuidados com o bebé no inverno”, com a intervenção da Enfermeira Sónia Patrício, especialista em saúde infantil e pediatria e fundadora do projeto Positive Parenting Nurse Care.

A inscrição nesta sessão 100% online é totalmente gratuita. Para participar as futuras mamãs devem inscrever-se no site Mamãs sem Dúvidas, ficando habilitadas a receber um cabaz de produtos no valor de 450€.

A vencedora será divulgada no dia 3 de dezembro, no perfil de Instagram da Mamãs Sem Dúvidas.