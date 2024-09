A Sociedade Portuguesa de Literacia em Saúde (SPLS) vai apostar, no último quadrimestre deste ano, num ciclo de webinars dedicado à promoção da saúde, chamado "Com a saúde não se brinca”. “Este é um projeto que visa sensibilizar e educar a população e profissionais de saúde sobre temas cruciais da saúde pública”, explica a presidente da SPLS, Cristina Vaz de Almeida.

Com um formato dinâmico e interativo, estes webinars serão transmitidos ao vivo no canal de YouTube desta sociedade científica. Cada sessão contará com especialistas de renome nas áreas de vacinação, cardiologia e saúde mental, abordando tópicos essenciais para a prevenção e o bem-estar geral.

"Acreditamos profundamente que a literacia em saúde é um pilar fundamental para uma sociedade mais saudável e informada. Esta iniciativa surge precisamente com o propósito de levar conhecimento rigoroso e acessível à população e aos profissionais de saúde, desmistificando temas essenciais da saúde pública. A nossa missão é promover comportamentos preventivos que possam fazer a diferença na vida das pessoas e na forma como encaram a sua saúde", diz a presidente.

Ao longo dos próximos meses vai ser possível assistir, de forma gratuita e aberta, a estes encontros virtuais. A primeira sessão, que será sobre a vacinação sazonal contra a gripe, acontece já esta terça-feira, 24 de setembro, com o conhecido médico de saúde pública Ricardo Mexia. “Com o início da campanha de vacinação, existem muitas dúvidas que vamos tentar explicar e esclarecer junto da população, como os critérios para a inoculação em grupos de risco ou a recente medida de vacinação nas farmácias”, continua.

A SPLS já reservou também uma sessão dedicada à cardiologia com o médico cardiologista Fausto Pinto, a 28 de outubro, para abordar comportamentos de risco e prevenção de doenças cardiovasculares. Outras sessões serão anunciadas em breve, como a palestra sobre saúde mental com o psiquiatra Pedro Morgado e outra sobre vacinação com Ema Paulino, presidente da Associação Nacional de Farmácias, e Miguel Arriaga, Chefe da Divisão de Literacia, Saúde e Bem-estar na Direção-Geral da Saúde.

"Num contexto em que a desinformação pode ter consequências graves, estes webinars são uma oportunidade única de trazer especialistas de renome diretamente ao público, num formato interativo e esclarecedor. Queremos que os participantes saiam destas sessões mais capacitados e confiantes nas suas decisões de saúde, tanto no que respeita à vacinação, como à saúde mental e às doenças cardiovasculares, que são áreas cruciais e que impactam muitas vidas".