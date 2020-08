Este é um terreno bem difícil. Tendemos a navegar na paternidade/ maternidade, da forma como os nossos pais navegaram connosco. Ou adoramos a experiência e queremos reproduzi-la, ou detestámos e fugimos dela. Tão simples quanto isso. Se uma mãe disciplinadora foi educada como tal e argumenta que uma palmada bem dada faz maravilhas, ela está a partir da sua experiência: certamente que a palmada que ela recebeu em miúda fez maravilhas por ela, caso contrário não estaria disposta a emular o comportamento. No entanto, é mesmo importante perceber que este é um argumento falacioso. O que resultou com uma pessoa pode não resultar com outra, sobretudo se o contexto não for o mesmo. Um exemplo clássico, todos usamos cinto de segurança quando conduzimos. Mas quantos de nós fomos efetivamente salvos pelo cinto de segurança? E vamos querer deixar de usar cinto de segurança só porque connosco, até ao momento, nunca precisámos?

Por isso, está na hora de reflectirem no estilo parental a que foram submetidos e o que vos faz sentido. E claro, explicar ao vosso parceiro.

3. Pequenos passos: aspetos não negociáveis

De todas as confusões quotidianas – que conseguem ser múltiplas, variadas, surpreendentes – tem que haver algum fio condutor para a vossa atuação. Há aspetos que têm que ser definidos como não negociáveis. A saúde e segurança, por exemplo (pais permissivos não vão deixar o miúdo enfiar um garfo na tomada elétrica, certo?), o respeito (essa via de dois sentidos que tendemos a ignorar e a exigir que seja sentido único: dos filhos para os pais) e as obrigações (para os mais velhos, o empenho escolar, por exemplo). A partir daqui o guião é livre. Mas estes alicerces têm que lá estar.

4. Vamos pensar a longo prazo?

Uma forma de ajudar a fazer crescer paredes e teto nesta casa tão humildemente alicerçada é pensar no que estão a pensar construir. Na realidade, que tipo de filhos querem? Que tipo de pessoa gostariam que eles se tornassem. Escolham as vossas palavras e confrontem-nas com as do vosso parceiro. No mínimo, terão 3 a 4 palavras em comum. Foquem-se nessas. Então se querem, por exemplo, que o vosso filho seja responsável, fará sentido voltar todos os dias à escola porque ele se esqueceu do casaco, ou do estojo, ou dos cadernos? Outro exemplo, se querem ensinar empatia ao vosso filho, o que é que estarão dispostos a fazer se a professora vos disser que o vosso filho copiou nos testes? Querem que o vosso filho vos respeite. Será que se têm respeitado um ao outro? Que tipo de efeito modelar estão a ter?

5. O sinal

E claro, quando menos esperarem, vai abater-se sobre vós um novo momento de conflito. Ou porque a menina entornou as purpurinas em cima do gato, ou porque o miúdo lembrou-se de fazer tostas mistas com o ferro de engomar, como viu num vídeo no Youtube. A regra é: quem deteta o momento da crise é quem vai geri-lo. Mesmo que não concordem. Mesmo que queiram amenizar a situação. Quem deu a cara no impacto, leva a rixa até ao fim. E aqui, se não concordarem com a medida de impacto imposta, têm que combinar um sinal entre vocês. Um sinal não verbal. Como quem diz: “chega, não concordo, acaba com isto e falamos mais tarde”. Parece simples, mas não é. Mas este sinal pode ser fundamental para que quem está no olho do furacão perceber que já perdeu as estribeiras e precisa de recuar e que quem está de fora pode expressar a sua opinião, mas não está a sabotar o trabalho do outro. Vamos combinar esse sinal para mais tarde conversarem entre vocês, sem a criança estar presente, e perceberem o que correu mal?

6. Evitar o polícia bom, polícia mau

Tão difícil, mas tão necessário. O clássico é: “quando o teu pai chegar a casa e souber o que tu fizeste, é que tu vais ver”. Certo. Já tínhamos falado sobre isto. Não há adiamentos. Quem lida com o problema, vai lidar com ele até ao fim. O desgraçado do pai, quando finalmente chegar a casa, vai enfrentar uma mãe com uma fúria castigadora que não teve coragem de por em prática e chutou para ele. Parece justo? Não!

Para o bem e para o mal, pai e mãe (ou outros cuidadores), estão juntos nesta tarefa de educar. Não vale e pensa chutar para o mau da fita resolver. É injusto!

7. Consistência

E depois de tudo isto, é fazê-lo uma e outra vez, todas as vezes que seja necessário, sem recuar, sem mudar as regras, sem encolher os ombros. Os miúdos vão sempre testar os nossos limites e é justamente o nosso papel assegurar que aqueles limites que são absolutamente essenciais não são ultrapassados. Não lhes podemos dar uma bronca numa semana porque não fizeram os trabalhos de casa e na semana seguinte não os ajudar a fazer um exercício que veio para casa, só porque estamos cansados e não nos apetece. É uma seca? É. É necessário? Também é.

8. Suporte

E depois existem circunstâncias tão difíceis, comunicações tão difíceis que a ajuda de terceiros pode ser essencial: grupos de pais, educadoras e professoras, avós, tios ou, no limite, terapeutas familiares poderão ter uma palavra a dizer. Mesmo que o projeto matrimonial tenha falhado, há sempre algo a construir do ponto de vista familiar. Porque uma família é para sempre.