No dia 19 de março celebra-se o Dia do Pai e a Chicco desenvolveu a campanha Pai A Ser Pai, que reforça a importância do seu papel no seio da família, enquanto Pai e não como um mero ajudante.

Durante o mês de março, a marca terá a campanha ativa nas lojas físicas e online e também nas redes sociais, através da partilha de várias mensagens que defendem a divisão de responsabilidades e tarefas entre Pai e Mãe.

A sociedade está culturalmente habituada a que a Mãe seja o membro mais ativo na família, relativamente ao dia a dia dos filhos – é a mãe que pensa na roupa que as crianças vão vestir, que planeia as refeições da semana, que compra as fraldas – e o Pai ajuda em tudo o que é preciso. Contudo, não deveria ser assim.

O Pai não tem de estar presente em todos os momentos. O Pai faz parte de todos os momentos e é tão importante e responsável quanto a Mãe. Assim, surge a campanha Pai A Ser Pai que vai ao encontro do posicionamento da marca Chicco – #ParentMore. Porque ser pai é muito mais do que ser herói ou do que ser companheiro. É isso tudo. Pai é ser Pai, por inteiro.

“Num olhar global, são as mulheres que constituem a maioria do público Chicco, tanto nas redes sociais como nas compras em lojas físicas e online. Exemplo disso é o facto de mais de 90% dos seguidores das páginas Chicco no Facebook e Instagram serem do género feminino. Com mais de 60 anos de experiência e enquanto marca que se posiciona junto das famílias, a Chicco tem também como missão debater este tipo de temáticas e contrariar estereótipos: ou não tivesse sido a nossa marca fundada por um pai... quando se tornou pai.”, refere Filipa Remígio, Chief Marketing and Sales Officer da Artsana Portugal.

créditos: Chicco

Esta campanha apresenta ainda um manifesto que procura transmitir a mensagem e a posição da Chicco, em relação a este tema:

Ser pai é um trabalho a tempo inteiro.

É fazer o que se espera.

E o que não se espera.

É dividir responsabilidades e tarefas.

Ser pai não é apenas ajudar, é fazer.

Não é só vestir, é preparar a roupa.

Não é só dar a comida, é planear as refeições.

Não é só levar ao médico, é marcar as consultas.

Ser pai é estar ao lado da mãe.

Por vezes, à frente.

Porque este caminho faz-se a dois.

E o que se espera do pai, é que percorra a parte dele.

É que seja... pai.