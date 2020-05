NewsMuseum @Zoom para Escolas é um programa de e-learning que marca a reabertura de portas dos Serviços Educativos do museu, disponível já a partir de maio e ainda a tempo de integrar o plano de aulas do 3.º período escolar, no registo #EstudoEmCasa.

É a própria coordenadora dos Serviços Educativos, Elsa Luís, quem recebe os visitantes em Zoom e os conduz numa visita imersiva e interativa pelas grandes narrativas que marcaram Portugal e o Mundo nos últimos 120 anos. São introduzidos vários módulos do museu disponíveis neste formato inovador, numa seleção cuidadosa dos conteúdos touch do equipamento.

Durante 60 minutos, os alunos conhecem a visão mediática das “Guerras” no cenário de Badgad, vivem o grande duelo Soares-Cunhal, a manipulação de Goebbels, a goleada mediática de CR7, o Beijo de Times Square e a “Bad News” do Titanic. Num registo de aula virtual participativa, são ainda convidados a participar em direto, lendo o comunicado do MFA na madrugada de 25 de Abril de 1974 ou fazendo a reportagem do casamento real de Kate e William na News TV.

No final podem jogar criando uma primeira página de jornal com a “Ética” e ainda testar de forma divertida os seus conhecimentos no “Scoop”.

Elsa Luís, coordenadora dos serviços educativos, explica que “na base da edificação do NewsMuseum está a ideia de conhecer e viver, de forma inovadora e surpreendente, histórias sobre como os Media, o Jornalismo e a Comunicação mudaram o país e o mundo. É exatamente isso que vamos fazer, ultrapassando a barreira da distância física e aproximando as crianças e jovens numa experiência educativa relevante e diferenciadora: virtual, personalizada e divertida.”

As visitas serão adaptadas aos diferentes níveis de ensino, desde o 5.º ao 12.º ano.

O NewsMuseum é um entretenimento inteligente dedicado ao Jornalismo, Media e Comunicação. Em mais de 25 módulos temáticos, são recordados episódios da história de Portugal e do Mundo através da sua cobertura jornalística, sempre numa abordagem que permite ao visitante não só ver como também participar nas estórias.