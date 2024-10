No total, existirão 15 salas, cada uma dedicada a um diferente tipo de doce. Os espaços foram pensados para provocar os sentidos e despertar a imaginação. Os visitantes podem contar com um universo encantado e recheado de açúcar.

O doce museu vem reforçar o posicionamento do Dubai como destino que torna o impossível possível.

Para além de diversão, o espaço vai partilhar fatos interessantes sobre a história e a ciência por trás dos doces.

Para além de várias estações com gulodices, onde será possível provar guloseimas exclusivas ou difíceis de encontrar em outros lugares, os visitantes poderão contar com um banho de algodão doce e com uma piscina de ursinhos de goma para mergulharem.

Para tornar a experiência mais interativa, existirão ainda jogos, ecrãs interativos e recantos instagramáveis. No Sugar Rush Room, há a hipótese de escrever mensagens e fazer perguntas.

No fim da experiência, existirão tentações no café do Museu para experimentar no momento ou mais tarde.

O museu ainda não tem data de abertura oficial, mas, conforme o comunicado, está para breve. Os interessados podem acompanhar nas redes sociais do espaço.