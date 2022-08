No dia 29 de agosto a Academia Mamãs Sem Dúvidas vai realizar uma sessão direccionada para futuras mamãs e dedicada unica e exclusivamente a este tema. Catarina Jerónimo e Maria Sousa, do Jardim da Descoberta, vão esclarecer todas as dúvidas dos participantes sobre a pedagogia Montessori, desenvolvida pela médica e pedagoga Maria Montessori, e de que forma é que esta deve ser introduzida na gravidez e nos primeiros meses de vida do bebé.

A sessão de 90 minutos contará ainda com a presença de outras duas especialistas que irão abordar a preparação do casal para a amamentação (enfermeira Alice Araújo) e o potencial de cura das células estaminais provenientes do cordão umbilical do bebé (Diana Santos).

Todos os participantes ficarão habilitados a um cabaz avaliado em 350 € (composto por um tapete de atividades, uma cadeira de papa, um peluche e uma ecografia Emocional 3D/4D) cujo vencedor será anunciado a 30 de agosto, na página de Instagram da marca.

A sessão terá lugar pelas 18:00 e carece de pré-inscrição obrigatória, que poderá fazer aqui.