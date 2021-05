O MEO, marca do segmento de consumo da Altice Portugal, lança o Panda KIDS, um novo canal infantil temporário, disponível, a partir de dia 1 de junho e até ao final do ano, na posição 50, sem custos adicionais para todos os clientes da TV do MEO.

O novo canal consiste num espaço exclusivo para a diversão totalmente adaptado às preferências das crianças entre os 6 e os 9 anos, com conteúdos de qualidade e com marcas apreciadas pelos mais novos.

Contempla séries de renome, como “Pokemon”, “Beyblade” ou “Bakugan”, e séries de humor, como “Capitão Cuecas”, “Home, as Aventuras de Tip & Oh”, “Moka, Hubert & Tatako” e “Rocky and Bullwinkle”.

Terá, ainda, filme e séries, como “Big Blue”, “Boss Baby”, “Spongo Fuzz and Jalapeña”, “How to train your Dragon”, “Grosha & Mister B.”, “Paddington” ou “Angry Birds”.

Este lançamento vem diversificar e valorizar a estratégia de inovação e diferenciação da TV do MEO, já caracterizada por conteúdos de referência destinados ao público mais jovem, como os canais pop-up, canais lineares, serviços on demand como o MEO Filmes e Séries, o Nick+ ou o Cartoon Network Premium, e Apps de TV gratuitas, como A Cozinha Mágica da Zoe, Jardim Zoológico ou MEO Kids.