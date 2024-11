O Canal Panda reuniu várias figuras públicas - com as respectivas famílias - que marcaram presença numa festa de Halloween. O evento decorreu em formato 'Feira Popular' na Sala Tejo da MEO Arena, no passado dia 31 de outubro.

Nesta festa em família não faltaram pequenos carrosséis, uma pista de karts, insufláveis e até atividades como workshops de culinária e desfiles de máscaras.

Para animar a noite mais assustadora do ano houve ainda uma atuação do DJ Riscas, dos Yellow Star Kids e um espetáculo com uma bruxa mágica.

Veja na galeria as imagens de quem marcou presença nesta festa.

