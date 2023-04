“Os jovens gostam e têm de ser ouvidos, de sentir que são parte ativa das atuais políticas do Município e que têm uma palavra a dizer no futuro da nossa comunidade, que é a deles”, destacou o vereador da Câmara Municipal da Mealhada Hugo Silva.

A Câmara Municipal da Mealhada vai levar a cabo uma segunda edição do “Comunica-te Jovem!”, uma iniciativa do setor de Juventude desta autarquia do distrito de Aveiro, que visa ouvir os jovens do concelho em diversas matérias do seu interesse.

Sustentabilidade, ambiente, cultura, cidadania, direitos humanos e igualdade de género são alguns dos temas em que a opinião dos jovens será tida em conta.

De acordo com Hugo Silva, a sustentabilidade é o primeiro grande tema desta “Edição Escolas” do “Comunica-te Jovem!”, que arranca com um ‘bootcamp’, nos dias 15 e 16, na Mata Nacional do Bussaco.

Neste ‘bootcamp’ serão “formados embaixadores da sustentabilidade”, no âmbito do CompostaME, um projeto de compostagem comunitária que será desenvolvido este ano, com a instalação de ilhas comunitárias e distribuição de compostores domésticos em todo o concelho.

“Os jovens serão os embaixadores da sustentabilidade, quer na disseminação deste projeto da compostagem, quer no que diz respeito a questões como o consumo da água, eficiência energética, quer noutros projetos que já temos a correr relacionados com a recolha seletiva de resíduos. Serão eles a sensibilizar a comunidade”, realçou.

A sustentabilidade será ainda abordada numa sessão que irá decorrer no Centro de Interpretação Ambiental, no dia 15.

Já no dia 20, o debate abordará os meios de comunicação, desporto e bem-estar, enquanto no dia 27 será a vez da igualdade de género e direitos humanos.

Estas duas sessões terão lugar na Escola Profissional Vasconcellos Lebre, o mesmo espaço escolhido para debater o tema do voluntariado, em 11 de maio.

A primeira edição do “Comunica-te Jovem!” decorreu em 2022, em cafés de todo o concelho da Mealhada.

“Este modelo de auscultação dos jovens no seu ambiente, primeiro em cafés e espaços de convívio, e agora nas escolas, revelou-se essencial. Registou enorme adesão e marcou o início de um sentimento de pertença à Zona 231 Mealhada, projeto que criámos para agregar as dinâmicas da juventude”, concluiu o vereador do Município da Mealhada responsável pelo pelouro da Juventude.