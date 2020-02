O programa “A minha merenda” tem por objetivo a promoção da saúde alimentar e a inversão do número de crianças com excesso de peso, explicou, em comunicado.

O lanche será composto por um pão de mistura recheado com manteiga (duas vezes por semana), queijo (duas vezes por semana) e compota/marmelada (uma vez por semana).

Esta refeição é gratuita para todas as crianças que usufruem do escalão A ou B da Ação Social Escolar e terá um custo de 40 cêntimos para as restantes, sublinhou.

“Esta medida vem reforçar a oferta alimentar nas escolas da rede pública do concelho, constituindo uma mais-valia no âmbito da ação social escolar e apoio às famílias”, considerou a autarquia.

Um estudo levado a efeito pela câmara para avaliar a qualidade nutricional das merendas que as crianças dos jardins-de-infância e escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico levam atualmente para a escola demonstrou que 39% das crianças com idades entre os cinco e os nove anos apresentam excesso de peso ou obesidade.