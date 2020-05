"Hoje, e nos próximos dias, já vão chegar a algumas escolas o material de higienização, as máscaras e as luvas de que nós precisamos para que a entrada no dia 18 nas escolas seja o mais normal possível", disse Filinto Lima da ANDAEP à TSF.

Filinto Lima adianta que vão existir máscaras para todos os alunos e professores e cabe a cada escola definir como vai dividir as turmas.

"Essa reorganização das turmas vai depender de escola para escola. As turmas poderão ser desdobradas. Poderemos ter metade dos alunos da turma em cada espaço", explica.

O presidente da ANDAEP pede às autarquias que garantem um transporte escolar turnos. Para isso, Filinto Lima pede para que se duplique o serviço de modo a garantir os dois turnos (manhã e tarde) de alunos do 11º e 12º que recomeçam as aulas na segunda-feira.

A Federação Nacional dos Professores (Fenprof) considerou ontem que não estão reunidas as condições de confiança para as escolas reabrirem parcialmente na próxima segunda-feira e anunciou a entrega de uma petição a reclamar testes de despistagem à doença COVID-19. O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, disse em declarações aos jornalistas, por videoconferência, que "não há condições, do ponto de vista de confiança", para a reabertura das escolas para os alunos dos 11.º e 12.º anos.