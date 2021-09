A caminhada de cariz solidário destinada às famílias portuguesas vai manter o formato virtual, à semelhança do ano anterior.

Esta é já a 5.ª edição desta iniciativa, do laboratório de criopreservação português Bebé Vida, que pretende incentivar o aumento da natalidade em Portugal, numa altura em que o número de nascimentos no país tem registado um decréscimo - uma tendência acentuada pela pandemia em países de alto rendimento.

Este ano o convite é, uma vez mais, dirigido especialmente às famílias que estão a crescer, mas não só. Todas as pessoas que desejem participar são desafiadas a fazer uma caminhada de três quilómetros e a partilhar as fotografias do seu percurso, no sítio por si escolhido, nas redes sociais, usando a hashtag #maratonabebevida e identificando os perfis @bebevida.pt e @makeawishportugal.

A atriz e apresentadora Cláudia Vieira é novamente a madrinha da iniciativa e a Fundação Make-A-Wish, da qual é embaixadora, volta a ser a associação escolhida para receber os donativos angariados através das inscrições na maratona.

A inscrição tem um valor simbólico de 2€, ainda que opcional, que reverterá integralmente para a fundação, conhecida por realizar desejos de crianças e jovens, dos 3 aos 17 anos, com doenças graves, proporcionando-lhes um momento de força, alegria e esperança. Quem pretender poderá fazer um donativo superior que irá reverter na totalidade para a Make-A-Wish.

“Ao mesmo tempo que a iniciativa pretende incentivar a natalidade, tão importante para o nosso país, também pretende promover um momento de atividade física, essencial a qualquer pessoa nomeadamente às futuras mães, sem esquecer a tão importante componente solidária. Este ano, com a retoma da vida normal, esperamos conseguir uma maior adesão das famílias, assim como angariar um valor superior para doar à Make-a-Wish”, afirma Luís Melo, administrador da BebéVida.

Enquanto as futuras mamãs devem efetuar a sua inscrição aqui, os respetivos acompanhantes, famílias e outras pessoas que desejarem participar e contribuir devem fazer a sua inscrição através do envio de um email para maratona@bebevida.com, indicando nome, contato telefónico e morada.

Apesar de não ser requisito obrigatório para participar, o donativo de 2€ está associado a um Kit Maratona que contém entre outras ofertas e amostras, a t-shirt oficial da edição deste ano. Ao inscrever-se todos os participantes terão acesso às atividades.

Após a inscrição receberão um email com os dados para efetuar o pagamento e a partir de 1 de outubro, os inscritos que tiverem feito o donativo receberão em suas casas o Kit Maratona.