A LEGO, a Percassi e o Centro Colombo assinalaram a abertura da primeira Loja Certificada LEGO em Portugal com um evento na loja, convidando famílias para a construção de um painel de azulejo gigante em peças LEGO, das 18h00 às 22h00, na Praça dos Navegantes, no Centro Colombo.

Por ocasião da comemoração do 90.º aniversário da marca, o Grupo LEGO, em parceria com a Percassi, abriu a primeira loja certificada LEGO em Portugal, no Centro Colombo, a maior da Europa Ocidental. A loja, que abriu no dia 2 de setembro e se tornou uma das mais de 800 lojas LEGO em todo o mundo, promete inovação e muita brincadeira.

No evento de abertura oficial, que decorreu esta manhã, a loja abriu as portas às 10h00 com o corte de uma fita LEGO vermelha por Vincent Plane, Country Manager do Grupo LEGO – Espanha e Portugal, Rossana Mastrosimini, Channel Director do Grupo LEGO – Itália, França, Espanha e Portugal, Nuno Albuquerque, Portugal Area Manager da Percassi, Camille Thorneycroft, Senior Marketing Director do Grupo LEGO – França, Espanha e Portugal, e Hélène Giroux, Brand Director da LEGO – França, Espanha e Portugal, que visitaram uma das primeiras lojas LEGO a apresentar as mais recentes experiências inovadoras de brincadeira.

Na sua intervenção, Vincent Plane afirmou: "Tivemos um início de 2022 sólido e estamos muito satisfeitos com o nosso desempenho, o qual, depois de um 2021 excecional, ficou acima das expectativas. São 90 anos de criatividade, diversão e aventuras construídas diariamente. E com esta abertura estamos mais perto do que nunca dos nossos fãs portugueses e numa posição privilegiada para os ajudar a fazer do seu mundo um parque de diversões, mudando-o para melhor, enquanto se divertem. Estamos a ajudar a desenvolver os construtores do futuro".

Rossana Mastrosimini partilhou o seguinte: "A abertura de uma loja em Portugal esteve nos nossos planos durante muito tempo, e quando surgiu a oportunidade certa, aproveitámo-la. Temos na Percassi o parceiro perfeito, com grandes êxitos no passado e no futuro, e no Centro Colombo uma excelente localização, de fácil acesso e que as famílias já bem conhecem. Como fazemos em todas as nossas lojas, tentamos fazer com que a decoração homenageie a cidade e o país em que está inserida. É por isso que temos este belo mural, com uma cena lisboeta e o painel de azulejos naquela parede, como comemoração da cultura portuguesa." E acrescentou: "Desde que abriu, Lisboa é a nossa loja certificada LEGO com melhor desempenho em toda a Europa Ocidental (França, Itália, Espanha e Portugal juntos)".

Nuno Albuquerque, Area Manager da Percassi, diz: "A abertura superou todas as nossas expectativas, não só pela quantidade de pessoas – tínhamos uma fila lá fora até às 13h00 para entrar na loja –, mas também pelo brilho nos olhos de quem aqui entrava. Estamos muito entusiasmados com o futuro e empenhados em continuar a pôr um sorriso na cara a quem nos visita".

Além disso, das 18h00 às 22h00, na Praça dos Navegantes, todos os fãs de LEGO estão convidados a ajudar a construir um mosaico de azulejo de LEGO numa atividade de construção em grupo aberta ao público. Com 250 placas, os fãs poderão aplicar os milhares de peças disponíveis, com motivos que reproduzem o azulejo típico ou dando asas à imaginação para criar algo diferente, de modo que, no fim, se conclua um painel gigante nos tons tradicionais de azul, branco e amarelo.