"Entre os nove portais avaliados, o do Continente é o mais cumpridor. É o único que apresenta as informações exigidas para todos os alimentos estudados. Em 2018, ocupava o terceiro lugar na lista das três insígnias que menos vista grossa faziam da lei, mas subiu no ranking, deixando o Auchan no mesmo segundo lugar (com a indicação da informação completa em 96% dos produtos), e atirando o antigo campeão E.Leclerc para a quarta posição (desceu de 100 para 85 por cento)", informa a DECO.

créditos: DECO Proteste