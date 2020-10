A Fundação Pão de Açúcar – Auchan vai organizar, no próximo dia 17 de outubro, o “III Colóquio Mais Família, Mais Educação”, que irá decorrer na Fundação Calouste Gulbenkian, com entrada livre.

A participação presencial encontra-se já esgotada, mas ainda é possível assistir online, mediante inscrição prévia.

A iniciativa conta com a presença do Professor João Couvaneiro, distinguido pela Apple Distinguished Educator 2015 e finalista do Global Teacher Prize 2017, que fará a abertura do evento.

Com o objetivo de debater os principais temas da educação e da família, o colóquio irá promover, durante um dia inteiro, conversas que vão desde a importância da arte na infância, à importância dos avós na vida dos netos, passando, também, por temas como a sexualidade na infância.

A iniciativa irá juntar um conjunto de figuras ligadas à área educacional e familiar, médicos, artistas, bem como caras conhecidas do grande público como a apresentadora Fátima Lopes, o pediatra Mário Cordeiro, a jornalista e escritora Isabel Stilwell e o ator Pedro Giestas.