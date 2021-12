Em comunicado, o Ministério adiantou ainda que foram servidas, em média, mais de quatro mil refeições por dia, abrangendo também alunos apoiados pela Ação Social Escolar.

As regiões que registaram maior procura de alunos e famílias, entre acolhimentos e refeições, foram Lisboa e Vale do Tejo, Centro, Norte, Alentejo e Algarve.

Com o país a viver nova semana de contenção entre 03 e 07 de janeiro, as escolas de acolhimento voltam a abrir portas em todo o território. De acordo com a nota do Ministério da Educação, é “expectável que a procura seja ainda superior” neste período.