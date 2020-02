Tiago Brandão Rodrigues falava à agência Lusa a propósito do Dia da Internet Mais Segura, que se celebra hoje em mais de 150 países e que tem como tema este ano “Juntos por uma Internet melhor”.

Em Portugal, em escolas de norte a sul do país, alunos e professores vão promover várias atividades para assinalar a efeméride, no âmbito da cidadania digital, e enquadradas no plano de prevenção e combate ao 'bullying' e ao 'ciberbullying', recentemente lançado pelo Ministério da Educação.

“Entendemos bem que este esforço coletivo da nossa sociedade para a transição digital tem nas escolas um papel absolutamente central” disse o ministro, considerando que “as escolas têm de ser o primeiro local em que as crianças e jovens tem de entender que a literacia para a utilização da Internet tem de ser alavancada com respeito por valores como a igualdade, tolerância e uso seguro e consciente de todas as ferramentas".

Tiago Brandão Rodrigues considera que numa sociedade inclusiva, que se pretende cada vez mais digital importa prevenir os riscos associados às oportunidades criadas pela poderosa ferramenta que é a Internet, promovendo uma utilização mais segura e responsável deste instrumento.

Sendo a escola um espaço privilegiado para a promoção destes valores, bem como para a prevenção e combate a todas as formas de violência, o ministro frisou o plano “Escola Sem Bullying. Escola Sem Violência”, lançado em outubro pelo Governo, que pretende dotar as comunidades educativas de uma série de instrumentos que ajudem a prevenir e a combater esta nova forma de violência, sobretudo entre os mais jovens.