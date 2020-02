"Se mais um ou dois trabalhadores meterem atestados médicos, a escola fica sem condições para estar aberta e tem de encerrar", avisou Mariana Recto, do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas (STFPSSRA).

A dirigente da delegação de Évora do STFPSSRA falava à agência Lusa no final de um plenário de trabalhadores da Escola Básica Manuel Ferreira Patrício, que se realizou junto à entrada principal do estabelecimento de ensino.

Segundo a sindicalista, atualmente, "já há mais trabalhadores da escola que se encontram de atestados ou baixas médicas", num total de "16", quando, a meio do mês de janeiro, eram 12 os que estavam nesta situação.

No plenário, disse, os funcionários "confirmaram a falta de trabalhadores" na escola e "a necessidade de abertura de concurso para a contratação de mais pessoal não docente por parte do Ministério da Educação".

"Os trabalhadores confirmaram essas necessidades e também a situação de exaustão em que se encontram", notou Mariana Recto, adiantando que, se o ME não tomar medidas para revolver os problemas, os funcionários admitem avançar para a greve.

"Esta situação tem que ser ultrapassada com muita urgência. É uma escola especial, de inclusão, que tem muitas dificuldades em acompanhar os alunos com necessidades educativas especiais", sublinhou.