O regresso às aulas de forma presencial encontra-se agendado para entre 14 e 17 de setembro de 2020. Foi a pensar neste possível regresso - dependente da evolução da pandemia - que a Nudemask criou as primeiras máscaras inclusivas Kids, uma vez que o uso de máscara será obrigatório a partir do 2º ciclo.

Proteger não é apenas cuidar da nossa saúde, é também levantar a voz por quem precisa. É agir contra as injustiças raciais e sociais, que infelizmente ainda são parte da nossa sociedade.

Desta forma, e para que os mais pequenos também se sintam incluídos, a Nudemask criou uma gama com 2 modelos de criança com estampados infantis para que também elas se sintam confortáveis com a máscara.

As máscaras Kids foram desenvolvidas para se ajustarem ao rosto mais pequeno, procurando dar o máximo de conforto na adaptação a esta nova realidade.

As mesmas adaptam-se à face das crianças com idade igual ou superior a 6 anos, possuindo uma certificação de nível 3 - malha certificada pelo Citeve (4622/2020) e pelo ISQ (20.09.492.091).

São ainda resistentes a pelo menos 20 lavagens, dispondo de um saco próprio para tal, que a protege na máquina e prolonga a sua utilização, e que também funciona como elemento de transporte.

créditos: Nudemask

Para que o apoio também chegue às famílias mais vulneráveis, por cada máscara comprada, será doado 1 euro à Associação Cáritas Portuguesa, para que a protecção chegue a todos. Até à data, a marca portuense já ajudou com mais de 600 euros, ambicionando duplicar este valor no final do mês.

A Nudemask foi criada por duas portuenses e conta com uma produção inteiramente nacional.