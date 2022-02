Como vai ser o meu bebé? Com quem se vai parecer? Estas são algumas das questões que todos os pais fazem durante a gravidez e que podem ser respondidas com as ecografias emocionais.

Por essa razão, a Bebé4D acaba de lançar uma nova campanha com um vídeo emocional onde promete acabar com a espera dos futuros pais.

Permitir aos pais ver o seu bebé em 4D/5D, e ouvir os seus batimentos cardíacos em tempo real, descobrindo o seu rosto e observando os seus movimentos, são os grandes benefícios das ecografias emocionais.

Quem já foi pai ou mãe sabe que 9 meses é muito tempo

É uma longa espera para pais, avós, tios e irmãos. E conforme o tempo vai passando, a curiosidade e a expetativa vão aumentando. Todos querem conhecer as feições e parecenças do bebé. Mas há que esperar…ou melhor, havia. Com ecografias emocionais, é possível ver o bebé ainda antes dele nascer.

Para João Duarte, CEO da Bebé4D e pai, “esta campanha tem o objetivo de acabar com a espera de 9 meses dos pais para poderem ver o seu bebé. Este primeiro contato tão real com o bebé é algo inexplicável quando somos pais”, acrescenta ainda, “queremos que todos os futuros pais aproveitem esta experiência única e emocionante antes de terem o privilégio de ter o bebé nos braços”.

Contrariamente às ecografias feitas nos consultórios médicos, nas quais é possível analisar as características morfológicas do bebé, as ecografias emocionais são bastante diferentes.

Estas, por sua vez, não têm um caráter de diagnóstico pré-natal, mas trazem uma oportunidade inovadora e única que permite aumentar o vínculo entre os pais e o bebé, e qualquer pessoa usufruir desta experiência de ver o sorriso do seu bebé antes dele nascer.

A Bebé4D, por exemplo, oferece uma ecografia emocional aos futuros pais que se inscrevam num dos eventos de 5 minutos que a empresa tem a decorrer em todo o país.

"Além disso, este é um tipo de exame não invasivo e bastante simples, onde contamos com uma equipa especializada, sendo extremamente seguro tanto para o bebé como para a grávida", assegura a Bebé4D.