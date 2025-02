Buba Espinho prepara-se para ser pai pela segunda vez! O cantor alentejano deu a boa nova aos seguidores neste sábado, 1 de fevereiro, através de uma partilha ternurenta nas redes sociais.

Na publicação em carrossel, Espinho começa por mostrar um vídeo de uma ecografia, na qual se por ver e ouvir os batimentos cardíacos do bebé.

Seguidamente, o cantor mostra a sua filha mais velha, Maria Amália, de um ano, a reagir à ecografia que tem na mão.

Na legenda, o artista escreveu: "Amor para a nossa vida".

Recorde-se que Buba Espinho tem uma relação com Luísa Caroucinho, com quem o cantor se juntou meses depois de terminar o relacionamento com Ana Carocinho, mãe de Maria Amália.

Leia Também: Nelson Évora vive dia especial: "Sete mesinhos da minha princesa"