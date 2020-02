"Plasticus Maritimus, uma espécie invasora", da bióloga Ana Pêgo e da escritora Isabel Minhós Martins, ilustrado por Bernardo P. Carvalho, recebeu uma menção na categoria de melhor livro de não ficção para a infância e juventude.

"Troca-Tintas", de Gonçalo Viana, obteve uma menção do júri na categoria de "Opera Prima".

Anualmente, a Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha distingue os melhores livros editados em todo o mundo, em diferentes categorias, como ficção, não ficção e, pela primeira vez este ano, banda desenhada. Nesta edição o júri analisou mais de 1.800 livros de 41 países.

Sobre "Plasticus Maritimus, uma espécie invasora", o júri destaca a variedade de técnicas e "o formato único" deste guia de campo sobre ativismo e criatividade.

"Plasticus Maritimus, uma espécie invasora", da bióloga Ana Pêgo e da escritora Isabel Minhós Martins, ilustrado por Bernardo P. Carvalho créditos: Divulgação

Editado pela Planeta Tangerina, "Plasticus Maritimus" é um livro informativo sobre meio ambiente e um guia de exploração, para os leitores que queiram também ser mais ativos na defesa da natureza.

Inspirada na nomenclatura científica que identifica as espécies da natureza, a bióloga Ana Pêgo criou em 2015 um bilhete de identidade para designar a presença de plástico nos oceanos - Plasticus Maritimus.

A partir daí, desenvolveu todo um trabalho de consciencialização para o problema, com a realização de oficinas para crianças, exposições com o plástico recolhido em praias e partilha de informações com outros ativistas.