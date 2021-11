Consciencializar as crianças para a entreajuda pode ser um gesto tão simples como dividir o lanche, emprestar um lápis ou ajudar a resolver uma equação. Quando uma criança ajuda outra criança é porque foi capaz de compreender as necessidades do outro, de sentir o que o outro está a sentir, de ser empática com o outro.

A Minô está a arregaçar as mangas e a pôr mãos à obra. Até dia 22 de novembro, todas as compras estão a reverter 10% para a Operação Nariz Vermelho e para a Apoio à Vida. Com o valor angariado, a Minô, através de todos, poderá ajudar com materiais que estão a fazer falta a estas duas instituições.

O principal propósito da Operação Nariz Vermelho é assegurar de forma contínua um programa de intervenção dentro dos serviços pediátricos dos hospitais portugueses, através da visita de palhaços profissionais.

A instituição Apoio à Vida é uma IPSS cuja missão é acompanhar mulheres grávidas em situação de dúvida ou dificuldade psicológica, familiar ou social.

"O Dia Nacional do Pijama (que se assinala a 20 de novembro) coincide com a celebração do Dia Internacional dos Direitos da Criança. Este dia tem uma base lúdica, educativa e solidária. A data visa defender o direito de todas as crianças crescerem no seio de uma família, especialmente as crianças, que por diversas razões, estão separadas das suas famílias biológicas. O Dia do Pijama deseja promover o direito de todas as crianças a terem uma família".

É da necessidade de aliar o sentido prático e útil ao conforto das crianças que nasce a Minô

A Minô é uma marca portuguesa criada por uma educadora de infância que, durante oito anos a exercer a sua função, se debateu com uma luta diária: manter as suas crianças tapadas e aconchegadas no seu “ninho de descanso”, num sono tranquilo e sem acidentes. E é da necessidade de aliar o sentido prático e útil ao conforto das crianças que nasce o saco cama que deu origem à Minô.

Um produto versátil e que nos acompanha sempre para todo o lado. E, posteriormente, os lençóis envelope, um modelo dois em um, muito prático e uma grande ajuda nas rotinas familiares. Ter estas duas opções significa ter um sono tranquilo, confortável, sem interrupções e seguro; ter prazer em ir dormir; poupar tempo aos pais das crianças.

Ter um saco cama Minô significa ter uma cama que os pais, ou as próprias crianças, montam, arrumam e transportam facilmente para qualquer lado, com um resguardo incorporado que se substitui rapidamente, evitando uma logística de mudança mais complicada.

Ter um lençol envelope Minô significa ter autonomia na hora de dormir, ter facilidade em tapar sozinho e conseguir fazer rapidamente a cama.