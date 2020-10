“Estamos na altura de afinar e clarificar os instrumentos que temos”, disse Graça Freitas, durante a conferência de imprensa destinada a fazer um balanço sobre a pandemia de covid-19 em Portugal.

“Está neste momento a decorrer uma reunião entre a Direção-Geral da Saúde (DGS) e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGES) e outros parceiros para analisar a situação”, revelou.

Um mês após o início do ano letivo, da reunião podem surgir novidades, como o “afinamento das orientações, se for caso disso, para se tornarem mais claras”, mas também a decisão de “formar e informar todos os atores” da comunidade educativa e da saúde.

Nos últimos dias, várias notícias têm dado conta de casos de escolas que tomam medidas criticadas pelas famílias, tais como o caso de um aluno de uma escola de Sintra que foi suspenso por ter partilhado o lanche ou de um aluno de Lisboa que não conseguia regressar à escola apenas com o resultado do teste que provava estar curado.

Graça Freitas sublinhou o esforço que as escolas têm feito para “minimizar o absentismo” e o impacto "na vida das crianças".

A diretora-geral lembrou ainda que são aplicadas medidas diferentes consoante as escolas, porque estas têm formas de organização diferenciadas: “A forma com a escola se organiza determina as medidas da saúde”, sublinhou.

Durante a conferência, fez ainda um apelo aos “10 milhões” de portugueses, para que cumpram as regras para minimizar o risco de contágio, tais como manter o distanciamento físico ou o uso de máscara: “Está nas nossas mãos” sublinhou.

Portugal tem hoje 2.072 novos casos de infeção com o novo coronavírus, o valor diário mais elevado desde o início da pandemia de covid-19, segundo o boletim epidemiológico da DGS.

Os valores mais altos desde o início da pandemia tinham sido atingidos em 10 de abril, com a notificação de 1.516 novas infeções, número que foi superado em 10 de outubro, quando se atingiram 1.646 casos.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e sete mil mortos e mais de 38,2 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.117 pessoas dos 91.193 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da DGS.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.