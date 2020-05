O regresso às creches e às amas, que recebem crianças até aos três anos, está marcado para segunda-feira, com várias regras como o distanciamento físico, a não partilha de brinquedos ou uso de máscara pelos educadores, para evitar a propagação do vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença COVID-19.

Em declarações à agência Lusa, o juiz desembargador Eurico Reis, que foi também presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida (CNPMA), manifestou-se chocado com o facto de as pessoas não compreenderam que “é absolutamente impossível impor a uma criança distanciamento social” e que se vai “quebrar tudo o que é natural nelas”.

“Nós falamos muitas vezes no superior interesse da criança, mas não olhamos para as crianças como elas são, não percebemos que elas não são adultos e que há coisas que não são possíveis fazer com elas”, como impedi-las de brincarem umas com as outras.

Eurico Reis alertou que as crianças vão sentir estas limitações como “um castigo” e não vão perceber porque lhes está a ser imposto, uma situação que pode “causar traumas” no futuro.

“Se nós quisermos ter robot, autómatos, que não pensam, podemos confiná-las, podemos pô-las em gaiolas, em jaulas, mas depois vamos ter adultos com imensos traumas, dificuldades de relacionamento com as outras pessoas e vão ser pessoas pouco criativas”, sublinhou.

Nas crianças, o que “é importante” é despertar a sua “curiosidade, despertar a sua criatividade, estimular a sua liberdade” e o que vai acontecer é exatamente oposto, as crianças vão ser “obrigadas a este enjaulamento”.