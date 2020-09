Numa moção apresentada pelos vereadores do PCP, que teve a abstenção do PS e o voto favorável de PSD, CDS-PP e BE, a autarquia insta o Governo para que tome “rapidamente as medidas necessárias para dotar as escolas de pessoal não docente (assistentes operacionais, psicólogos e outros técnicos especializados) e mais meios técnicos e materiais, para assegurar que são garantidas as regras impostas pela Direção-Geral da Saúde”.

No documento é ainda defendido que a Câmara de Lisboa, em articulação com o Ministério da Educação, desenvolva esforços para assegurar o número suficiente de trabalhadores de forma a garantir o normal funcionamento do ano letivo 2020/2021, “sobretudo, considerando as exigências específicas deste ano, resultantes da pandemia de covid-19”.

Por outro lado, é acrescentado, os vínculos laborais dos trabalhadores não docentes devem ser garantidos, tal como previsto na lei.

Na moção são citados dados divulgados em novembro de 2019 pelo gabinete do vereador responsável pelo pelouro da Educação, Manuel Grilo (BE, partido que tem um acordo de governação da cidade com o PS), que apontavam para a falta de 514 auxiliares nas 137 escolas públicas de Lisboa, abrangendo todos os anos de escolaridade, do 1.º ao 12.º.

