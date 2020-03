Passa hoje, Dia Nacional do Estudante, uma semana e um dia desde que todas as escolas fecharam, por decisão do Governo para tentar conter a disseminação do novo coronavírus que infetou pelo menos 2.362 pessoas em Portugal. Mais de dois milhões de crianças e jovens, desde a creche ao ensino superior, estão em casa e alguns já começam a ter saudades dos tempos de escola.

“Os miúdos estão fechados em casa e começam a valorizar mais a escola. Tenho recebido mensagens de alunos a dizer que têm saudades, a dizer que na escola é que estavam bem e que na escola é que se aprendia”, contou à Lusa Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE).

As aulas fazem-se agora através do telemóvel ou de um computador. Nem todos os professores aparecem no écran. Ainda há muitos que usam aplicações em que a aula é dada apenas através de texto – nos ‘chats’. Os quartos, cozinhas e salas de casa passaram a ser as novas salas de aula. As mesas, sofás e até camas são as secretárias dos estudantes. O barulho dos colegas acabou ou foi substituído pelo barulho de irmãos, pais ou avós.

A Lusa contactou vários pais e encarregados de educação que confirmaram este sentimento: aos alunos "falta-lhes os colegas e os professores", falta-lhes "a liberdade de estar longe dos pais".

“Os alunos já têm saudades da escola e, quando este período acabar, ainda vão gostar muito mais, não só da escola, como dos recreios e dos professores”, corroborou Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos e Escolas Públicas.

“Se calhar até vão ter saudades da comida da cantina que antes falavam mal e fotografavam”, ironizou o professor e diretor de um agrupamento de Vila Nova de Gaia, que lembra que é preciso manter a boa disposição e olhar para o lado positivo.