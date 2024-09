Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, autoras tão do agrado dos pequenos leitores, estão de regresso às aventuras, desta feita ambientadas no meio escolar. Os dois primeiros títulos “O Professor Misterioso” e “A Semana Verde” chegam às livrarias a 1 de outubro, no início do ano letivo que agora se inicia e falam de temas como o ambiente ou a curiosidade dos alunos no recomeço das aulas.

Em “O Professor Misterioso” (8,90€) os alunos esperavam tudo menos o que viam a acontecer. E ficaram intrigados. Por que motivo desapareciam bolachas de um pacote deixado no recreio, a uma hora em que não andava por lá ninguém? E como explicar que os pássaros do jardim pudessem ser chamados com um simples assobio? Afinal veria mesmo quem tivesse poderes mágicos? A curiosidade foi aumentando e todos tentaram descobrir o que se passava na escola.

Livro créditos: Caminho

Já em “A Semana Verde” (8,90€) um grupo de alunos participa num acampamento com vista a realizarem experiências para conhecer melhor a Natureza. Como professores e animadores prepararam surpresas e o tempo resolveu pregar uma partida a toda a gente, os dias foram realmente emocionantes. “Ao ler o livro, sentimo-nos transportados para o meio do grupo, simpatizando imenso com uns e bastante menos com outros, adorando algumas experiências e detestando outras. Mas assistimos a tudo o que aconteceu por lá, como se também tivéssemos ido acampar”, podemos ler no comunicado de imprensa que acompanha a notícia destes lançamentos com a chancela da Caminho.

Ana Maria Magalhães nasceu em Lisboa a 14 de abril de 1946, no seio de uma enorme família onde as crianças ocupavam o primeiro lugar. Iniciou a atividade docente como professora de História de Portugal em 1969, em Moçambique. Estreou-se como escritora de livros infantojuvenis em 1982.

Isabel Alçada nasceu em Lisboa a 29 de maio de 1950, sendo a mais velha de três irmãs. Em 1976 optou por seguir carreira como professora de Português e História. Estreou-se como escritora de livros infantojuvenis em 1982.