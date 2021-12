Clientes dos restaurantes do grupo Mercantina vão poder contribuir com o valor equivalente a uma ceia para ajudar as crianças com cancro e as suas famílias.

Dando continuidade à sua missão de responsabilidade social, o Mercantina Group associa-se à Fundação Rui Osório de Castro (FROC) para desenvolver e implementar a campanha Ceia Invisível, que pretende contribuir para os projetos da instituição que trabalha na área da oncologia pediátrica. Já a decorrer e até ao dia de Reis, quem for almoçar ou jantar num dos restaurantes do grupo pode, no fim da sua própria refeição, comprar simbolicamente uma ceia que não existe que será convertida num donativo, para ser entregue na íntegra à Fundação Rui Osório de Castro. Assim, a Mercantina Alvalade, o Bistro 37, o Terra Nova by Populi ou o maat Café & Kitchen vão propor aos clientes uma contribuição através da compra de uma ceia invisível completa, no valor de 10€. Quem preferir contribuir com um valor menos elevado pode escolher apenas uma sopa (2€), um prato principal (5€) e/ou uma sobremesa (3€). Informação sobre os restaurantes aderentes: Mercantina Alvalade | Morada: Praça de Alvalade 6B, Lisboa | Telefone: 21 796 03 13 | mercantina.pt/a-mercantina



Bistro 37 | Morada: Av. Da República, nº37, Lisboa | Telefone: 919 134 014 | mercantina.pt/mercantina-bistro-37



Terra Nova by Populi | Morada: Ala Nascente Terreiro do Paço 85/86, Lisboa | Telefone: 218 877 395 | terranovabypopuli.pt



Maat Café & Kitchen | Morada: Museu maat, Av. Brasília, Lisboa | Telefone: 910 583 709 | mercantina.pt/maat-kitchen/