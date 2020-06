“A empreitada de ampliação da Escola Básica e Jardim de Infância n.º 3 do Barreiro, na Verderena, parece ter fim à vista segundo o documento aprovado em reunião de câmara que visa finalmente a conclusão da obra”, anunciou a autarquia, em comunicado.

Segundo a nota, a empreitada está interrompida desde a revogação do contrato com a empresa que tinha ficado responsável “devido ao incumprimento de cláusulas estipuladas no caderno de encargos”.

No entanto, na semana passada, em reunião do executivo, foi aprovado o lançamento de um novo concurso com um “preço base de 2,8 milhões de euros” e um “prazo de conclusão de 180 dias”, revelou.

“A expectativa e a ambição, à data de hoje, é que a escola possa esta em condições de abrir no ano letivo de 2021/2022”, adiantou o vereador com o pelouro das obras municipais, Rui Braga, no comunicado.