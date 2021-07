Com o objetivo de valorizar as mulheres do passado e do presente que continuam a brilhar no ramo científico e inspirar as raparigas a serem tudo aquilo que quiserem, o período de participações no programa “Meninas na Ciência powered by Barbie” será alargado até dia 15 de agosto de 2021.

No âmbito do Dream Gap, iniciativa global que procura combater a desigualdade e influenciar positivamente as mulheres de amanhã, a Barbie juntou-se à Dra. Elvira Fortunato, cientista, investigadora e professora catedrática na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa (FCT), para criar a iniciativa que irá oferecer, a uma estudante matriculada no 12º ano de escolaridade, em Portugal, uma bolsa de estudo, no valor de 3.000€, para ingressar em qualquer curso de Ciências e/ou Tecnologias da Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa.

Assim, o programa “Meninas na Ciência powered by Barbie” é destinado a todas as estudantes do sexo feminino que frequentarem o 12ª ano de escolaridade, em Portugal.

Para participar as alunas terão de desenvolver um projeto de inovação e criatividade que as ajude a responder à questão “De que forma poderias mudar o mundo através da Ciência?”, que deverá ser enviado para um e-mail criado para o efeito.

Mais tarde, as dez finalistas, selecionadas por um painel de excelência, serão convidadas a apresentar, no dia 2 de setembro de 2021, a sua ideia ao júri, que as avaliará mediante a criatividade e exequibilidade da proposta, sendo anunciada a grande vencedora no dia 20 de setembro.

Materializando a sua promessa de marca, a Barbie continua a contribuir para o favorecimento da igualdade real e efetiva entre as crianças, destacando, através do programa “Meninas na Ciência powered by Barbie”, o papel da mulher na área científica, na esperança de encontrar e apoiar as cientistas de amanhã.