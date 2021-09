Setembro é o mês em que se assinala o Dia da Grávida (9 de setembro), mês que o Banco de células estaminais BebéVida vai comemorar com a dinamização de vários workshops sobre gravidez e cuidados do bebé e sessões de ecografias 3D/4D a realizar de Norte a Sul do país.

Nos dias 9 e 10 de setembro realizam-se quatro workshops online, conduzidos por enfermeiros especializados para ajudar todos os pais que aguardam a chegada do seu bebé. E entre os dias 15 e 24 estarão disponíveis de forma gratuita mais cinco workshops online.

No dia 9 de setembro, a Enfermeira Telma Cabral, especialista em Saúde Materna e Amamentação, irá abordar “O Plano de Parto”, numa sessão que começa às 15h00 e termina às 16h00. Ainda no mesmo dia, entre as 17h30 e as 18h30, a Enfermeira Alice Araújo, especialista em Saúde Materna e Amamentação, irá focar-se na amamentação e nas suas dificuldades, com o tema “Dificuldades na Amamentação”.

No dia seguinte, a 10 de setembro, entre as 18h00 e as 19h00, a Enfermeira Teresa Coutinho, especialista em Saúde Materna e Amamentação, irá explicar todas as questões relacionadas com as cólicas do bebé, incluindo como lidar com as mesmas, no workshop “Manual SOS das Cólicas”.

As sessões do dia terminam com a formação “Células Estaminais: Lusíadas Knowledge Center”, entre as 19h00 e as 20h00, que está inserida no Curso Online de Preparação para o Parto e Parentalidade. Ao inscrever-se habilita-se a receber uma mala com produtos.

Para os pais que não conseguirem participar nos workshops a propósito do Dia da Grávida, a BebéVida deixa ainda mais cinco sugestões:

“Os desafios da Amamentação”

15 de setembro, entre as 15h00 e 16h00. A Enfermeira Telma Cabral irá abordar a amamentação e os seus desafios.

“Desconfortos na gravidez”

17 de setembro, entre as 19h00 e as 20h00. A Enfermeira Deolinda Frois, especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, dinamiza o workshop sobre os desconfortos sentidos durante a gravidez.

“Gestação em 3 tempos: Ao que devo estar atenta em cada trimestre”

20 de setembro, das 17h30 às 18h30. A Enfermeira Alice Araújo ajudará todas as mães a perceber a que sinais devem estar atentas durante os três trimestres de gestação.

“MEDOS: Diga-nos quais os seus”

22 de setembro, entre as 19h00 e as 20h. A sessão servirá de palco para abordar todos os medos relacionados com a gravidez e não só, com Jó Eduardo Esteves de Andrade, enfermeiro parteiro e formador em aleitamento materno.

“A dor do parto – recursos para a enfrentar”

24 de setembro, das 19h00 às 20h00. A Enfermeira Gina Pinho, especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, vai desvendar quais são os recursos que ajudam a enfrentar a dor do parto.

Paralelamente, entre os dias 9 e 29 de setembro, a BebéVida realiza ainda várias experiências de ecografias 3D/4D destinadas a futuras mamãs a partir das 17 semanas de gestação.

Estas decorrem em vários pontos do país: Santiago do Cacém (dia 9), Barreiro (10), Portimão (14), Amarante (14), Guarda (16), São Domingos de Rana (16), Marco de Canaveses (17), Estarreja (20), Porto (21 e 29), Vila Nova de Gaia (23) e Odivelas (24).

A participação, tanto nos workshops como nas experiências de ecografia 3D/4D, é gratuita, mas requer inscrição obrigatória.