Alunos que aprendem português no estrangeiro desafiados a escrever um conto

A Porto Editora, o Camões, I.P. e o Plano Nacional de Leitura (PNL2027) promovem o concurso "Contos do Dia Mundial da Língua Portuguesa" destinado a todos os que estão a aprender a nossa língua além-fronteiras.

Nesta terceira edição, os alunos de cursos de língua e cultura portuguesas, na rede de Ensino Português no Estrangeiro (rede oficial e rede apoiada), em leitorados do Camões, I.P., e em universidades com Centros de Língua Portuguesa (CLP) são desafiados a escrever um conto inédito, em língua portuguesa, sobre "O que significam 100 anos na memória coletiva?" ou "Um mundo melhor para todos: sustentabilidade e alterações climáticas".

Para garantir abrangência da iniciativa, é possível concorrer em cinco categorias, consoante o nível de proficiência do idioma e a idade do candidato.

Os trabalhos devem ser submetidos até 28 de fevereiro, conforme previsto no regulamento, e serão avaliados por um júri constituído por representantes do Camões, I.P., do PNL, da Porto Editora e ainda o escritor Valter Hugo Mãe, que apadrinha esta edição.

Os contos vencedores serão anunciados nas celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, a 5 de maio.

Esta é mais uma iniciativa enquadrada na estratégia da Porto Editora de promoção da língua e cultura portuguesas, incentivando à produção literária e expressão neste idioma em todo o mundo.