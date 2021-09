Alterações hormonais e de humor, dores lombares, dificuldade em dormir ou descansar e ansiedade são situações características na gravidez e que têm impacto na saúde da mulher e do bebé.

A pensar no bem-estar da grávida, as Conversas com Barriguinhas vão ensinar as futuras mamãs a promover uma gravidez saudável a vários níveis, nas sessões online dos dias 23, 28 e 30 de setembro, pelas 17h00. As inscrições são gratuitas e já se encontram disponíveis na plataforma.

Movimentos simples como levantar da cama, caminhar, sentar ou ficar de pé podem ser desconfortáveis para a grávida devido às alterações corporais. Para que apliquem no seu dia a dia hábitos posturais saudáveis, a fisioterapeuta pélvica Rita Avelino partilhará na sessão do dia 23 de setembro dicas para que tenham o máximo de conforto e segurança nas atividades diárias. A terapeuta familiar Carolina Vale Quaresma estará também presente para abordar o tema “Tudo começa na gravidez!”.

No evento de 28 de setembro, a ansiedade durante o período de gestação vai estar sob análise com a psicóloga clínica Inês Prior, que explicará como gerir os elevados níveis de stresse. Para complementar com a componente física, a educadora pré-natal e professora de yoga Susana Lopes vai dinamizar uma aula prática de yoga para grávidas. A Enf.ª Bárbara Sousa marcará também presença para responder à questão “Cheguei a casa com o meu bebé, e agora?” com foco no banho e na muda da fralda do bebé.

Os primeiros dias do recém-nascido em casa continuarão a ser explorados pelo Prof. Doutor Manuel Magalhães, pediatra, na última sessão do mês, a 30 de setembro. Já a Enf.ª Teresa Coutinho, especialista em saúde materna e obstetrícia, ensinará os futuros pais a promover um sono seguro no bebé.

Estas sessões dedicadas à saúde da grávida e do bebé contam ainda com a presença de um especialista em células estaminais para esclarecer dúvidas sobre o processo de guardar e doar as células estaminais do cordão umbilical do seu bebé, assim como acerca do processo de adesão ao serviço de criopreservação.

Os futuros pais conhecerão também uma outra perspetiva sobre a criopreservação e porque se trata de uma opção terapêutica para todos, com o testemunho da Alexandra Mendes, diretora de recursos humanos da Crioestaminal e mãe de 4 filhos.

As sessões online das Conversas com Barriguinhas realizam-se todas as semanas e têm como objetivo ajudar as grávidas portuguesas a preparar a chegada do seu bebé, a partir do conforto da sua casa.