Para a ajudar a cuidar do corpo durante este tempo, no dia 8 de setembro, pelas 17h, a Enf.ª Bárbara Sousa, Especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, irá dar uma sessão online das Conversas com Barriguinhas, e dará a conhecer as principais mudanças que ocorrem durante a gravidez, explicando como lidar com as mesmas.

No dia 10 de setembro, também às 17h, o Enf.º Bruno Reis, Especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, estará presente numa sessão online para ajudar os futuros pais a desmistificar um tema ainda pouco explorado e envolto nalguns tabus: a sexualidade na gravidez e no pós-parto – que, como se sabe, pode sofrer algumas alterações durante este período caracterizado por várias mudanças.

Ainda durante esta sessão, a terapeuta Inês Ramos, da Clizone, irá explicar às grávidas as principais causas das alterações posturais que ocorrem durante a gravidez e fornecer alguns exercícios práticos.

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias através dos respetivos links:

8 de setembro | 17h: www.conversascombarriguinhas.pt/evento/conversas-com-barriguinhas-online-19/

10 de setembro | 17h: www.conversascombarriguinhas.pt/evento/conversas-com-barriguinhas-online-18/