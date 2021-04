Durante a gravidez, as futuras mães têm várias preocupações, mas isso não deve, nem pode ser motivo para pânico.

Por isso, a Mamãs e Bebé regressa para a terceira edição do projeto “Terapia em Casa”, com novas técnicas que irão ajudar as grávidas a encontrar o seu bem-estar. A iniciativa online será composta por três sessões gratuitas, nos dias 26, 27 e 28 de abril às 18h00.

No primeiro dia, a Mamãs e Bebés vai dar a conhecer os “Benefícios terapêuticos da musicoterapia”. Assim, a musicoterapeuta Carla Marisela apresentará estratégias e atividades para fortalecer os vínculos afetivos com o bebé in útero.

A segunda sessão, “Alcançar a tranquilidade emocional e mental”, será guiada por João Conceição, coach profissional de saúde mental. Através de técnicas e ferramentas de meditação e de respiração, este vai ajudar as futuras mamãs a encontrarem a sua paz interior, para que estas nunca se sintam sós.

Desta forma, serão abordados vários temas como os fatores que despertam mais ansiedade na gravidez, o que são as hormonas e como utilizá-las a seu favor durante o período de gestação, bem como o que fazer para não ir abaixo no pós-parto.

Como estes tempos de pandemia não têm sido fáceis para ninguém, a Mamãs e Bebés dará ainda a conhecer, no dia 28 de abril, o Programa VIDA. A última sessão desta terceira edição, “Quando a vida não escolhe tempo para nascer”, contará com o apoio e a orientação de dois psicólogos clínicos e será um espaço de partilha de experiências e de suporte entre futuras mamãs e papás, no que se refere aos desafios e preocupações durante a pandemia da COVID-19.