Do ponto de vista médico, o período de gravidez é dividido em 3 trimestres, nos quais são realizadas análises próprias. As mais específicas têm como objetivo avaliar a imunização para a Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus ou possíveis infeções que surjam no decorrer da gravidez, de modo a salvaguardar o bem-estar da mãe e do feto. É também efetuada a pesquisa do vírus da Hepatite B, da Sífilis e do vírus da imunodeficiência humana (VIH).

A avaliação dos níveis de glicémia e o despiste da diabetes gestacional são parâmetros importantes, uma vez que elevados níveis de glicémia estão associados a problemas no desenvolvimento e crescimento do feto.

As análises de urina são também tidas em consideração durante a gravidez, constituindo um excelente indicador do bom funcionamento renal. O exame microbiológico da urina deteta possíveis infeções urinárias, que na grávida são muitas vezes assintomáticas, correndo assim o risco de passarem despercebidas.

O hemograma completo é também uma importante e obrigatória análise na gravidez, solicitada entre 1ª e 8ª semana de gestação, e analisa o sangue em circulação no corpo da grávida determinando, entre outros parâmetros, a quantidade de glóbulos vermelhos. Deste modo podem ser despistados vários tipos de anemias, como por exemplo as ferropénicas, causadas pela deficiência de ferro.

Durante a gravidez é ainda fulcral a determinação do grupo sanguíneo e fator Rh, de forma a verificar a compatibilidade sanguínea entre a mãe e o feto. A incompatibilidade entre os dois tipos de sangue pode causar a destruição dos glóbulos vermelhos do feto, colocando em risco o sucesso da gestação.

Atualmente, a realização do Rastreio Bioquímico no 1º Trimestre, com o doseamento de marcadores bioquímicos como a PAPP-A (Proteína Plasmática A associada à Gravidez) e a ß-HCG livre (Subunidade β livre da Hormona Gonadotrófica Coriónica), associados a marcadores ecográficos como por exemplo a medição da translucência da nuca, permitem com grande sensibilidade e especificidade fazer o despiste das principais Trissomias 21, 18 e 13, no 1º Trimestre.

Rotinas Analíticas por Trimestre

1º Trimestre <13 semanas

Tipagem ABO e fator Rh

Pesquisa de aglutininas irregulares (Teste de Coombs indireto)

Hemograma Completo

Glicémia em jejum

VDRL- Rastreio da Sífilis

Serologia Rubéola – IgG e IgM

Rastreio da Infeção do VIH

Rastreio da Hepatite B

Rastreio da bacteriúria assintomática

Rastreio Bioquímico do 1º Trimestre, a PAPP-A (Proteína Plasmática A associada à Gravidez) e a ß-HCG livre (Subunidade β livre da Hormona Gonadotrófica Coriónica), com grande sensibilidade e especificidade para o despiste das Trissomias 21, 18 e 13.

2º Trimestre

Entre a 18ª Semana – 20ª Semana

Serologia Rubéola

Entre a 24ª - 28ª Semana

Hemograma Completo

Rastreio de Diabetes Gestacional: Prova de Tolerância à Glicose Oral (PTGO) c/ 75g

Serologia Toxoplasmose- IgG e IgM

Urocultura com eventual teste de sensibilidade aos antibióticos

Pesquisa de aglutininas irregulares (Teste de Coombs indireto) nas mulheres Rh negativo*

Rastreio Bioquímico do 2º Trimestre, a PAPP-A e a AFP (Alfa- Fetoproteína): Se não realizado Rastreio Bioquímico de 1ºtrimestre.

*Nas 4 semanas antes da administração da imunoglobulina anti-D

3º Trimestre

Entre a 32ª - 34ª Semana

Hemograma Completo

VDRL

Serologia Toxoplasmose - IgG e IgM (em mulheres não imunes)

VIH 1 e 2

Rastreio da Hepatite B, pesquisa de AgHBs, (apenas as grávidas não vacinadas e não imunes no 1º Trimestre).

Urocultura com eventual teste de sensibilidade aos antibióticos (TSA)

Entre a 35ª - 37ª Semana

Colheita (1/3 externo da vagina e ano-retal) para pesquisa específica de Streptococcus β hemolítico do grupo B

Um artigo de Germano de Sousa, Médico Especialista em Patologia Clínica.