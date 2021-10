A primeira gravidez caracteriza-se por um limbo de emoções entre um estado de felicidade e alegria estonteante e, por outro lado, um loop de medos e receios.

Nas próximas sessões online das Conversas com Barriguinhas dos dias 21, 26 e 28 de de outubro serão esclarecidas as principais dúvidas dos pais de primeira viagem. As inscrições são gratuitas.

Poderá a medicina tradicional chinesa constituir um potencial aliado na promoção do bem estar durante a gravidez? A Dr.ª Márcia Sampaio, especialista em medicina tradicional chinesa, do Bebé da Mamã, estará presente na sessão do dia 21 de outubro, às 21h30 para explicar como através desta abordagem holística poderão ser atenuados alguns sintomas, como enjoos, naúseas, dores lombares, retenção de líquidos ou ansiedade.

A recuperação pós-parto será abordada pela Enf.ª Davina Ferreira, especialista em Saúde Materna e Obstétrica, que indicará os cuidados a ter com as suturas/pontos em casa.

A Enf.ª Clara Aires será uma das especialista em Saúde Materna e Obstetrícia convidadas para a sessão do dia 26 de outubro, às 19h00, para decifrar os sinais de início de trabalho de parto e ajudar as mães a preparem-se para a hora H.

O Enf.º José Portugal também marcará presença para esclarecer as dúvidas das mães em torno da amamentação, desde saber como interpretar o choro de fome do bebé às melhores posições para amamentar.

Já na sessão online do dia 28 de outubro, às 21h30, a Enf.ª Núria Durães, especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, descomplicará o desafio da “Muda de fralda e prevenção de assaduras”. Os “Mitos sobre o sono do bebé” serão ainda desvendados pela Dr.ª Clementina Almeida, Psicóloga Pediátrica, da ForBabiesBrain.

Para ajudar os futuros pais na tomada de decisão informada relativamente à criopreservação das células estaminais do bebé, nas várias sessões online, vão estar sob análise aspetos como a aplicabilidade e as doença que podem ser tratadas desta forma e outras dúvidas comuns sobre o processo de guardar ou doar as células estaminais do cordão umbilical, com a ajuda de um especialista em células estaminais.

Será também conhecido o testemunho do pai, médico e ator José Carlos Pereira sobre a decisão de criopreservação.