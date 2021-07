A pandemia trouxe-nos a insegurança e o medo de nos aproximarmos, mas nos “Momentos Mamãs e Bebés em Passeio” estão garantidos os 3 princípios básicos para a prevenção da COVID-19: distanciamento, desinfeção e proteção. Não podemos dar abraços, mas há muitos miminhos para as futuras mamãs.

Por isso, nos próximos dias 24 e 25 de julho, o Foz Plaza - Shopping Center, na Figueira da Foz, será palco do grande regresso presencial destes eventos nos shoppings. Entre as 10h00 e as 19h00, as mamãs poderão encontrar junto da área de restauração uma série de atividades especiais e próprias deste momento especial que estão a viver.

As ecografias emocionais 3D/4D da bebé4D são uma das grandes atrações do evento, uma vez que todas as grávidas terão a oportunidade de ver as imagens detalhadas do seu bebé, permitindo ver de que forma este se move e o seu sorriso. É uma experiência única mesmo antes deste nascer, que aumenta o vínculo entre os pais e o bebé.

Além disso, poderão também fazer uma sessão fotográfica profissional e gratuita, que inclui a oferta de uma fotografia em formato digital e a possibilidade de ser capa do Guia de Gravidez Mamãs e Bebés.

Terão, ainda, a oportunidade de esclarecer todas as dúvidas sobre a importância de guardar as células estaminais do cordão umbilical do seu bebé com profissionais e especialistas.

Para tornar este evento ainda mais especial, haverá um sorteio de um repleto cabaz com produtos para a mamã e para o bebé, no valor de 1.200€.

Adicionalmente, todas as mamãs presentes também vão receber o E-book Receitas de Verão e o Guia de Gravidez Mamãs e Bebés com conteúdos relevantes para esta fase tão especial da vida da grávida.

A inscrição é feita online.