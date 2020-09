Vulgarmente chamada gravidez fora do lugar, a gravidez ectópica é aquela em que o feto se desenvolve fora do útero, podendo localizar-se na trompa de Falópio, no canal cervical ou na cavidade pélvica ou abdominal. Normalmente, a fecundação do óvulo ocorre na trompa de Falópio e o ovo daí resultante é, posteriormente, transportado até ao útero, onde ocorre a implantação. Qualquer alteração neste percurso natural pode levar a que a implantação ocorra noutro local, com destaque para a própria trompa.

Uma obstrução tubária decorrente de infeções pélvicas anteriores, cirurgias ou alterações da motilidade das trompas são as principais causas de gravidez ectópica. Clinicamente, a gravidez ectópica pode ser assintomática ou manifestar-se por pequenas perdas de sangue vaginais e dores abdominais em mulheres com um atraso menstrual. Como na gravidez ectópica o produto de conceção se implanta num local que não se encontra preparado para uma gravidez, uma de duas situações pode ocorrer:

- A gravidez não evolui e o revestimento uterino descama, provocando perdas hemáticas, perdas de sangue vaginais.

- A gravidez evolui e existe o risco de rutura e hemorragia, com maior morbilidade e mortalidade materna associada.

Como é feito o diagnóstico de uma gravidez ectópica

O diagnóstico de gravidez ectópica é, nos dias que correm, cada vez mais ecográfico, podendo ser feito mesmo antes do desenvolvimento de sintomas. Caracteristicamente, numa mulher com um teste de gravidez positivo, a ecografia revela um útero vazio e permite a identificação da gravidez em localização anómala. Raramente há necessidade de recorrer a outros exames de imagem, ao contrário do que ainda sucedia no século passado. Também aqui a evolução foi grande nas últimas décadas.

Os tratamentos que os especialistas mais recomendam

Relativamente aos tratamentos para a gravidez ectópica, podemos, segundo os especialistas, considerar três abordagens diferentes: