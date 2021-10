Afinal, a libido na gravidez aumenta ou diminui? É preciso ter algum cuidado durante as relações sexuais? Como posso recuperar a vida sexual no pós-parto?

Estas e outras dúvidas vão ser esclarecidas na sessão online das Conversas com Barriguinhas do próximo dia 06 de outubro, pelas 17h00. As inscrições são gratuitas e já se encontram disponíveis na plataforma.

A vida sexual durante a gravidez e o pós-parto pode ser influenciada por diversos fatores, desde as alterações corporais e hormonais à autoestima, libido, quer feminina quer masculina, e aos medos infundados que fazem muitos pais perderem meses desta cumplicidade.

Para esclarecer dúvidas e afastar possíveis receios, a psicóloga Ana Afonso, do Bebé da Mamã, vai abordar o tema da “Sexologia e vida em casal na gravidez e no pós-parto”, no dia 06 de outubro. Ainda nesta sessão, estará presente a terapeuta familiar Carolina Vale Quaresma para ajudar os pais a identificar os erros que estão a incorrer na hora de deitar o bebé e partilhar dicas para um sono de qualidade em família.

A importância dos gestos na comunicação com o bebé será tema de conversa na sessão online do dia 08 de outubro, cujas inscrições gratuitas já se encontram disponíveis. É através do choro, do sorriso e de outras expressões faciais que os os bebés começam a aprender a comunicar antes de falar, mas, mais do que isso, os gestos ajudam a construir uma ligação com o bebé.

Por isso, a terapeuta e instrutora Carina Pinto, da Baby Signs, vai ensinar os pais a introduzir estes gestos enquanto falam e brincam com os seus bebés, no âmbito do Programa Baby Signs. Nesta sessão, será também revelado “O essencial para cuidar da pele dos bebés”.

Em ambas as sessões, os futuros pais vão poder esclarecer as dúvidas sobre o processo de guardar e doar as células estaminais do cordão umbilical do seu bebé, com um especialista em células estaminais. Haverá ainda oportunidade para explorar o laboratório onde é guardado este bem único para a saúde do bebé que apenas pode ser colhido no momento do parto.

As sessões online das Conversas com Barriguinhas realizam-se todas as semanas e têm como objetivo ajudar as grávidas portuguesas a preparar a chegada do seu bebé, a partir do conforto da sua casa.