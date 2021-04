A academia Mamãs sem Dúvidas realiza no próximo dia 3 de abril a 5.ª edição do evento 100% online “Especial Grávida”, uma iniciativa destinada a futuras mamãs. Durante a sessão, vários especialistas vão abordar diversas temáticas relacionadas o bebé e com a mamã.

O próximo evento “Especial Grávida”, que terá início às 10h do próximo sábado, terá como principais temas:

- “Como aliviar os desconfortos na gravidez?”, com a participação da Enfermeira Carla Duarte, especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, do Centro Pronto a Nascer, que vai partilhar dicas e sugestões úteis para as gestantes.

- “Células Estaminais: Para que servem? Vale mesmo a pena guardar?”, em que Patrícia Morais, formadora do laboratório português de criopreservação BebéVida, apresentará as potencialidades terapêuticas das células do sangue do cordão umbilical do bebé.

- “Saúde Íntima: como escolher os produtos mais adequados?”, com o contributo de Maria Vieira Dias, formadora da Intimina, que explicará às futuras mamãs quais as soluções disponíveis e mais apropriadas.

- “O Sono da Grávida e do Bebé”, tema que encerra o evento e que será apresentado por Ana Maria Pereira, terapeuta do sono.

A participação no evento é totalmente gratuita mas requer inscrição.