No próximo dia 22 de junho às 21h30, a Paranix em conjunto com a Pumpkin, um website especializado em conteúdo para pais e crianças, irá promover uma sessão educativa gratuita no Zoom, onde se pretende esclarecer todas as dúvidas sobre os piolhos.

Das curiosidades aos tratamentos e às respostas para as perguntas mais frequentes, os tópicos principais serão: o que são os piolhos, distinção entre piolhos e lêndeas, infestações ativas e antigas;,causas e sintomas, prevenção de infestações, tipos de tratamentos, desinfeção do ambiente e como evitar reinfestações.

Para além de tudo isto, os utilizadores poderão obter resposta para as perguntas que estão a fazer “comichão”.

Os interessados devem inscrever-se através do link para aceder a esta Sessão Online.