Nos dezanove anos que compõem a sua história, Maria Gorda sempre acreditou que as crianças são mais felizes ao experienciarem o que os rodeia.

Assim, "ode to freedom" é a nova coleção da marca de moda de criança, que repleta de cores alegres e cortes intemporais, remete para um regresso às origens e revela um verdadeiro manifesto que desafia à redescoberta da essência do simples e da natureza.

Numa atmosfera onde se pode saborear o mar salgado e o aroma dos campos floridos invade o imaginário, a Maria Gorda propõe-se a fazer as crianças sonharem novamente, através de uma coleção de roupa que privilegia o movimento e a liberdade.

Destinada a ambos os sexos – desde os 0 meses aos 10 anos no caso dos rapazes e até aos 14 anos das raparigas – ode to freedom apresenta uma enorme diversidade de modelos, como vestidos de alças curtos e compridos, macacões, saias compridas, t-shirts, sweatshirts, camisas e fofos para bebés.

Destacando-se por utilizar padrões alusivos à natureza, de que é exemplo a estampa green garden ou tropical, em ode to freedom sobressaem as cores alegres, como o verde, amarelo, lilás e coral, e o material turco, por ser demonstrativo da valorização do conforto.

De energia renovada para abraçar o verão, nesta coleção-manifesto Maria Gorda incentiva a que as crianças brinquem ao ar livre e explorem o seu potencial sem medos, alimentando a sua curiosidade e acreditando que podem ser tudo o que desejarem.

Adicionalmente, ode to freedom revela também a importância das relações humanas no desenvolvimento infantil, do respeito e do cuidado mútuo, idealizando um mundo livre de preconceitos e ideias pré concebidas.

Inspirada e produzida nacionalmente, ode to freedom já se encontra disponível na loja física e online da marca para incentivar todas as crianças a sonhar e a voltarem a descobrir a magia que existe no puro e autêntico.