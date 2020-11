O Coaching Infantil é uma modalidade de coaching totalmente adaptada e formatada à singularidade do universo infantil.

Dá resposta às necessidades e dificuldades vividas pelas crianças no seu dia a dia, através da utilização de ferramentas lúdicas.

A principal finalidade do Coaching Infantil é dotar as crianças de estratégias que as permitam ser mais autónomas e mais conhecedoras das suas emoções e de como lidar com elas.

O Coaching Infantil dá uma preciosa ajuda neste campo, permitindo à criança adquirir competências como:

Ampliação da sua autoestima, autoconfiança e motivação Melhor entendimento das suas dificuldades e dos seus valores Rompimento de crenças limitantes Melhor entendimento das suas emoções, sentimentos e pensamentos Compromisso com a sua rotina Sentido de autorresponsabilidade sobre as suas escolhas e decisões Senso de conquista e resolução de problemas Construção de uma atitude crítica Sentido de pertença e melhor relacionamento com pais, irmãos e amigos Maior aceitação, tolerância e empatia no convívio com outros

Um artigo de Sara Nunes, especialista em Coaching Infantil e Parental.