O “Quantos queres?” é um jogo em forma de origami que garante horas de diversão entre amigos e família. Quem não se lembrar de brincar ao “Quantos queres?” Aprende como fazer um!

Vais precisar de:

- Uma folha de papel;

- Lápis ou marcadores coloridos (com 8 cores diferentes) Ambar;

- Tesoura.

Passo a passo:

1. Recorta a folha com a forma de um quadrado com as medidas 21 cm x 21 cm.

2. Dobra a folha na diagonal e vinca. Repete este passo, mas para o lado oposto de forma a que fiques com uma cruz ao meio feitas pelos dois vincos.

3. Dobra os quatros cantos das folhas até ao centro.

4. Vira ao contrário e volta a dobrar os quatros cantos do quadrado até ao centro.

5. Com os lápis de cor ou marcadores, pinta um círculo de cores diferentes em cada triângulo.

6. Para terminar, no interior escreve a mensagem que queres atribuir a cada cor.

Agora é só encaixar os dedos no interior do “Quanto queres”, pedires a alguém para escolher um número de vezes que quer que mexas no quanto queres, no final escolheres a cor e ver o que mensagem lhe calhou.

