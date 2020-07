Com a ajuda da ambar e do Sapo Lifestyle vais poder criar pinturas em 3D. Traz a natureza para dentro de casa e cria um pequeno jardim em papel.

Materiais:

- Nassa de lacinhos colorida, cartolina branca, marcadores ou lápis de cor, cola.

Passo-a-passo:

1. Cola as massas coloridas na cartolina.

2. As massinhas vão ser borboletas a voarem num lindo jardim! Com os marcadores ou lápis de cor pinta as antenas das borboletas.

3. Dá asas à borboleta e à tua imaginação e completa este quadro com outros pormenores do jardim! Flores, relva, o sol, são algumas das coisas que podes acrescentar para dar vida às tuas peças de arte.